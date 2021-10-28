Водитель-дальнобойщик Андрей Мельник никогда серьезно не относился к коронавирусу. Вместе с другом он купил поддельное свидетельство о вакцинации, чтобы его проездные документы были в порядке, потому что он возил груз в Западную Европу.

Его мнение изменилось после того, как друг заразился Covid-19 и оказался в отделении интенсивной терапии на аппарате искусственной вентиляции легких.

— Это не выдумка. Я видел, как эта болезнь убивает. Сильного иммунитета будет недостаточно, только вакцина может обеспечить защиту, — сказал 42-летний Мельник, ожидая в Киеве вакцинального укола.

И добавил, что действительно напуган и умоляет врачей помочь исправить ошибку, потому что смерть от коронавируса гораздо ближе, чем он предполагал.

Вакцины – есть, желания — нет

Украина сегодня страдает от мощного всплеска коронавирусных инфекций, как и другие регионы Восточной Европы и Россия. Несмотря на то, что вакцины имеются в большом количестве, в стране широко распространено нежелание получать прививки.

— Медленные темпы вакцинации в Восточной Европе объясняются несколькими факторами, в том числе недоверием населения и прошлым опытом использования других вакцин, — считает менеджер Европейского регионального бюро ВОЗ по инцидентам, связанных с Covid-19 Кэтрин Смоллвуд.

В Украине только 16% взрослого населения полностью вакцинированы. Это второй по величине показатель в Европе после уровня чуть более 7% в Армении.

Власти Украины требуют, чтобы учителя, государственные служащие и другие работники прошли полную вакцинацию до 8 ноября, в противном случае им грозит приостановление выплаты заработной платы.

Кроме того, доказательство полной вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста теперь необходимы для посадки в самолеты, поезда и междугородние автобусы.

Черный рынок смерти

Это привело к бурному росту черного рынка поддельных документов. Фальшивые сертификаты о вакцинации продаются по цене от $100 до 300. По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, существует даже фальшивая версия цифрового правительственного приложения с уже установленными фиктивными сертификатами.

На прошлой неделе Президент Владимир Зеленский провел совещание по вопросам борьбы с подделками. Полиция заявила, что подозревает работников 15 больниц в причастности к выдаче фальшивых документов о вакцинации.

— Полиция возбудила 800 уголовных дел по таким подделкам и направила 100 мобильных подразделений для розыска их владельцев, сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

Низкий уровень вакцинации привел к быстрому распространению Covid-19, создав новый стресс для и без того перегруженной системы здравоохранения страны.

На грани катастрофы

В хирургическом отделении больницы в городе Беляевка, недалеко от черноморского порта Одессы, сейчас проходят лечение только пациенты с коронавирусом, при этом 50 из 52 коек заполнены. Не хватает лекарств и кислорода, некоторые сотрудники больниц, не выдержав напряжения, увольняются.

— Мы находимся на грани катастрофы, которую усугубляют агрессивные противники вакцинации, — сказал заведующий отделением больницы Сергей Швец.

Похожая ситуация и в больнице на 120 коек в городе Черновцы на западе страны, где, по словам врача Ольги Кобевко, 126 пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии.

— Я плачу от отчаяния, когда вижу, что 99% пациентов в тяжелом состоянии с Covid-19 не вакцинированы, хотя имели возможность защитить себя, — сказала журналистам AP специалист по инфекционным заболеваниям.

По ее словам, нынешний всплеск кажется особенно смертоносным: в ее больнице ежедневно умирают 10–23 пациента, по сравнению с менее чем шестью прошлой весной. Значительно выросла доля пациентов в возрасте от 30 до 40 лет.

Она обвиняет широко распространенный скептицизм в отношении вакцин, вызванный влиянием социальных сетей и религиозных убеждений.

— Фейковые истории получили широкое распространение, заставляя людей поверить в микрочипы и генетические мутации, — сетует врач.

Она говорит, что некоторые православные священники открыто и агрессивно призывают людей не делать прививок, а в социальных сетях ходят самые абсурдные слухи. Украинцы научились не доверять любым инициативам властей, и вакцинация не исключение.

Сомнения относительно вакцинации существуют даже среди медицинских работников. Сергей Швец сказал, что 30% сотрудников его больницы в Беляевке отказались от прививок, а министр здравоохранения Виктор Ляшко признал, что около половины украинских медицинских работников все еще не хотят прививаться.

— Риск дезинформации в отношении вакцин никогда не был таким высоким, как и ставки, — отметил представитель ЮНИСЕФ в Украине Мурат Шахин.

По его мнению, ложная и вводящая в заблуждение информация о Covid-19 представляет растущую угрозу.

…Но для Андрея Мельника, украинского водителя грузовика, страх перед реальной угрозой заразиться Covid-19 перевесил все прежние опасения по поводу спасительных вакцин.

Фото: (c)UNICEF/2021/Ukraine/Maloletka