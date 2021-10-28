Опрос, проведенный учеными Университета Невады в 51 стране, показал, что люди, которые не верят, что заражение Сovid-19 может серьезно угрожать их здоровью, с меньшей вероятностью понимают важность предотвращения распространения болезни и менее склонны к вакцинации.

Сегодня много говорится и пишется о том, что для подавления распространения коронавирусной инфекции людям очень важно обеспокоиться принятием мер по предотвращению передачи в своем сообществе и выработке коллективного иммунитета.

Однако ученые выдвинули гипотезу о том, что одним из факторов, препятствующих этому, может быть кажущаяся неуязвимость некоторых людей перед угрозой заражения коронавирусом.

Чтобы проверить эту идею, исследователи проанализировали ответы более 200 тыс. человек из 51 страны в ходе текущего опроса, проводимого Массачусетским технологическим институтом, с использованием целевой рекламы в социальных сетях во время пандемии.

Опрос включал, в частности, вопрос о том, насколько серьезно люди воспринимают заражение Сovid-19, а также вопросы о готовности пройти вакцинацию и принять меры по сокращению распространения вируса в своем сообществе. При этом были учтены такие факторы, как общее состояние здоровья участников опроса, их возраст, пол и уровень образования.

Статистический анализ результатов показал, что люди, которые сообщали, что чувствуют себя неуязвимыми перед Сovid-19, были менее склонны к вакцинации и с меньшей вероятностью верят в важность индивидуальных действий для снижения передачи смертельно опасного вируса.

— Чувство непобедимости может быть полезным при преодолении экономических трудностей или во время войны, но не в борьбе с пандемиями, — подчеркивают ученые.

Анализ также показал, что масштабы этой связи различаются между странами. Так, люди, которые не воспринимают всю серьезность заражения Сovid-19, живут в странах с большим упором на индивидуальные свободы, таких как США, Великобритания и Канада, где люди, как правило, сосредоточены на собственном здоровье, а не на коллективном благополучии своего сообщества.