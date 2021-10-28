Опитування, проведене вченими Університету Невади в 51 країні, засвідчило, що люди, які не вірять, що зараження Сovid-19 може серйозно загрожувати їхньому здоров’ю, з меншою ймовірністю розуміють важливість запобігання поширенню хвороби і менш схильні до вакцинації.

Сьогодні багато говориться і пишеться про те, що для припинення поширення коронавірусної інфекції людям дуже важливо занепокоїтися вжиттям заходів щодо запобігання передачі в своєму співтоваристві і виробленню колективного імунітету.

Однак науковці висунули гіпотезу про те, що одним з чинників, що перешкоджають цьому, може бути уявна невразливість деяких людей перед загрозою зараження коронавірусом.

Щоб перевірити цю ідею, дослідники проаналізували відповіді понад 200 тис. осіб з 51 країни в ході поточного опитування, проведеного Массачусетським технологічним інститутом, з використанням цільової реклами в соціальних мережах під час пандемії.

Опитування охоплювало, зокрема, питання про те, наскільки серйозно люди сприймають зараження Сovid-19, а також питання про готовність пройти вакцинацію і вжити заходів щодо скорочення поширення вірусу в своїй спільноті. При цьому були враховані такі фактори, як загальний стан здоров’я учасників опитування, їхній вік, стать і рівень освіти.

Статистичний аналіз результатів показав, що люди, які повідомляли, що почуваються невразливими перед Сovid-19, були менш схильні до вакцинації і з меншою ймовірністю вірять у важливість індивідуальних дій для зниження передачі смертельно небезпечного вірусу.

– Почуття непереможності може бути корисним під час подолання економічних труднощів або під час війни, але не в боротьбі з пандеміями, – наголошують учені.

Аналіз також показав, що масштаби цього зв’язку різняться залежно від країни. Так, люди, які не сприймають всю серйозність зараження Сovid-19, живуть у країнах з великим упором на індивідуальні свободи, як-от США, Велика Британія і Канада, де люди більш зосереджені на власному здоров’ї, а не на колективному благополуччі своєї спільноти.