В Україні люди продовжують масово помирати від коронавірусу. За добу 26 жовтня вірус забрав життя 692 українців. З цим показником країна стала четвертою у світі та другою у Європі за кількістю нових летальних випадків від вірусу.

У той день світовий рейтинг продовжували очолювати США (+1 594 нових смерті) та Росія (+1 123 летальних випадки). Третьою стала Індія із 734 смертями від коронавірусу.

У Європі Україну випередила лише Росія. У п’ятірці країн також Румунія, Велика Британія та Болгарія.

Загалом за добу 26 жовтня коронавірус забрав життя 8 650 мешканців планети.

Ситуація з коронавірусом продовжує бути складною в Україні.

У країні за добу померло 576 українців. Загалом за час пандемії вірус забрав життя 66 204 громадян.

Крім того, у країні зафіксували черговий рекорд добового приросту нових хворих на коронавірус. За добу їх – понад 26 тис. Загалом же за час пандемії в Україні підтвердили 2 851 804 випадки коронавірусної інфекції.

Джерело: Worldometers