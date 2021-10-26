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Довідки для людей з протипоказаннями до вакцинації – коли їх почнуть видавати

26 Жовтня 2021, 12:43 Людмила Грубнік
Довідки для людей з протипоказаннями до вакцинації – коли їх почнуть видавати
Джерело: Dreamstime

У МОЗ розповіли, що робити людям, які мають протипоказання до вакцинації від коронавірусу та не можуть отримати Covid-сертифікат, який під час посилення карантину надає низку переваг.

Про це повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

– Зараз законодавство передбачає довідку для тих, у кого є протипоказання, – заявив Віктор Ляшко.

За його словами, документ почнуть видавати з 8 листопада.

– У нас там є зірочка, де написано, що за обґрунтованих причин людині видається інший документ, – додав міністр.

Проте він поки що не уточнив, чи зможуть такі громадяни мати електронний аналог документа та завантажити його до Дії.

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В Україні триває вакцинація від коронавірусу. Щеплення можуть отримати всі громадяни старше 18 років.

Проте є окремі люди, яким через стан здоров’я не можна робити укол. Зазвичай це ті, у кого є алергія на компоненти вакцини. Але їх насправді одиниці.

Джерело
Українська правда
Теги
Віктор Ляшко , Вакцинація , Дія , Коронавирус Covid-19 , МОЗ України
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