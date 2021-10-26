У МОЗ розповіли, що робити людям, які мають протипоказання до вакцинації від коронавірусу та не можуть отримати Covid-сертифікат, який під час посилення карантину надає низку переваг.

Про це повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

– Зараз законодавство передбачає довідку для тих, у кого є протипоказання, – заявив Віктор Ляшко.

За його словами, документ почнуть видавати з 8 листопада.

– У нас там є зірочка, де написано, що за обґрунтованих причин людині видається інший документ, – додав міністр.

Проте він поки що не уточнив, чи зможуть такі громадяни мати електронний аналог документа та завантажити його до Дії.

В Україні триває вакцинація від коронавірусу. Щеплення можуть отримати всі громадяни старше 18 років.

Проте є окремі люди, яким через стан здоров’я не можна робити укол. Зазвичай це ті, у кого є алергія на компоненти вакцини. Але їх насправді одиниці.