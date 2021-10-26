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Справки для людей с противопоказаниями к вакцинации — когда их начнут выдавать

26 октября 2021, 12:43 Людмила Грубнік
Справки для людей с противопоказаниями к вакцинации — когда их начнут выдавать
Источник: Dreamstime

В Минздраве рассказали, что делать людям, у которых есть противопоказания к вакцинации от коронавируса, и они не могут получить Covid-сертификат, который при усилении карантина гарантирует ряд преимуществ.

Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

– Сейчас законодательство предусматривает справку для тех, у кого есть противопоказания, – заявил Виктор Ляшко.

По его словам, документ начнут выдавать с 8 ноября.

– У нас там есть звездочка, где написано, что по обоснованным причинам человеку выдается другой документ, – добавил министр.

Однако он пока не уточнил, смогут ли такие граждане иметь электронный аналог документа и загрузить его в Дію.

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В Украине продолжается вакцинация от коронавируса. Прививки могут получить все граждане старше 18 лет.

Однако есть отдельные люди, которым по состоянию здоровья нельзя делать укол. Обычно это те, у кого есть аллергия на компоненты вакцины. Но их на самом деле единицы.

Источник
Украинская правда
Теги
Віктор Ляшко , Вакцинация , Дія , Коронавирус Covid-19 , МОЗ України
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