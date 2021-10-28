В Украине люди продолжают массово умирать от коронавируса. За сутки 26 октября вирус унес жизни 692 украинцев. С этим показателем страна стала четвертой в мире и второй в Европе по количеству новых летальных случаев от вируса.

В тот день мировой рейтинг продолжали возглавлять США (+1 594 новых смерти) и Россия (+1 123 летальных случая). Третьей стала Индия с 734 смертями от коронавируса.

В Европе Украину опередила лишь Россия. В пятерке стран также Румыния, Великобритания и Болгария.

Всего за сутки 26 октября коронавирус унес жизни 8 650 жителей планеты.

Ситуация с коронавирусом продолжает быть сложной в Украине.

В стране за сутки умерли 576 украинцев. Всего за время пандемии вирус унес жизни 66 204 граждан.

Кроме того, в стране зафиксировали очередной рекорд по суточному приросту новых больных коронавирусом. За сутки их — более 26. тыс. Всего же за время пандемии в Украине подтвердили 2 851 804 случая коронавирусной инфекции.

Источник: Worldometers