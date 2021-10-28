Украина находится на максимальных значениях за все время пандемии по каждому из показателей — ежедневное количество новых случаев (26 071), случаев госпитализаций (5 366) и количества летальных случаев (576).

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 28 октября. По его словам, более 47 тыс. людей находятся в больницах с коронавирусом.

— Сейчас в 480 больницах, оказывающих медицинскую помощь больным с Covid-19, развернули более 70 тыс. коек, из которых с кислородом – более 66 тыс. Чтобы оказывать помощь больным в Херсонской области также развернули мобильный госпиталь ГСЧС на 120 мест, — отметил Ляшко.

Министр утверждает, что в Украине 67% коек заняты больными с подозрением или подтвержденным диагнозом Covid-19. 80% всех госпитализированных пациентов – кислородзависимые. За сутки больницы страны потребляют более 330 тонн жидкого кислорода и 6 800 баллонов кислорода.

— Ни один пациент и ни одна больница в стране не оставлены без кислорода. В определенных больницах и регионах есть повышенный спрос на кислород, но он контролируемый, и вопросы решаются оперативно и командно, — добавил министр.

Ляшко подчеркнул, что побороть коронавирус в стране можно будет тогда, когда люди перестанут легкомысленно относиться к вакцинации и будут соблюдать противоэпидемические правила и карантинные ограничения.

Сейчас в Украине восемь регионов находятся в красном уровне эпидемической опасности. Это Ровенская, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская и Херсонская области.

С 30 октября красную зону также введут на территории семи областей: Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской.

Фото: (c)UNICEF/2021/Ukraine/Maloletka