Україна перебуває на максимальних значеннях за весь час пандемії за кожним із показників – щодобова кількість нових випадків (26 071), випадків госпіталізацій (5 366) та кількості летальних випадків (576).

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 28 жовтня. За його словами, понад 47 тис. людей перебувають у лікарнях з коронавірусом.

– Зараз у 480 лікарнях, які надають медичну допомогу хворим з Covid-19, розгорнули понад 70 тис. ліжок, із яких з киснем – понад 66 тис. Щоб надавати допомогу хворим на у Херсонській області також розгорнули мобільний госпіталь ДСНС на 120 місць, – зазначив Ляшко.

Міністр стверджує, що в Україні зайняті 67% ліжок підозрою або з підтвердженим діагнозом Covid-19. 80% всіх госпіталізованих пацієнтів – киснезалежні. За добу лікарні країни споживають понад 330 тонн рідкого кисню та 6 800 балонів кисню.

– Жоден пацієнт та жодна лікарня у країні, не залишені без кисню. У певних лікарнях та регіонах є підвищений попит на кисень, але він контрольований і питання вирішуються оперативно та командно, – додав він.

Ляшко наголосив, що подолати коронавірус у країні можна буде тоді, коли люди перестануть легковажно ставитися до вакцинації та будуть дотримуватися протиепідемічних правил і карантинних обмежень.

Нині в Україні вісім регіонів перебувають у червоному рівні епідемічної небезпеки. Це Рівненська, Миколаївська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська та Херсонська області.

З 30 жовтня червону зону також запровадять на території семи областей: Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської, Хмельницької та Чернігівської.

Фото: (c)UNICEF/2021/Ukraine/Maloletka