В Украине расширится красная зона эпидемической опасности. С 30 октября в нее войдут Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов. Соответствующее решение приняли во время внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

— По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 час. 00 мин. 30 октября 2021 года красный уровень эпидемической опасности на территории Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областей, — отметил Немчинов.

В этих областях введут ряд ограничений, которые предусматривает красная зона карантина. В частности, запрещается работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и тому подобное.

Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы. Также для полностью вакцинированных граждан не будут действовать ограничения, установленные для межрегионального транспортного сообщения.

Подробнее о правилах и запретах красной зоны вы можете прочитать в нашем материале.

Сейчас в красной зоне уже находятся восемь областей: Сумская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Херсонская, Луганская и Николаевская. С 18 октября карантин усилили во Львове, однако там пока действует оранжевая зона.

С 21 октября в Украине действуют новые правила межобластных перевозок. На поезд, самолет или автобус можно сесть лишь при наличии сертификата вакцинации, отрицательного ПЦР-теста или теста на антиген.

Источник: Олег Немчинов