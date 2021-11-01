Нужно ли вакцинироваться от коронавируса тем, кто переболел и имеет антитела? Многие люди задаются этим вопросом, особенно сейчас, когда многим нужны Covid-сертификаты, а для этого необходимо получить два укола.

Доктор Евгений Комаровский дал однозначный ответ на этот вопрос.

— В научном мире дискуссия закончилась. ВОЗ говорит, что нужно, идите и вакцинируйтесь. А если мы заболели недавно? Идите и вакцинируйтесь! А если у нас много антител? Идите и вакцинируйтесь! Вы переболели? Бог с вами. Как только у вас появилась возможность дойти до пункта вакцинации – идите и вакцинируйтесь, — прокомментировал Евгений Комаровский.

По его словам, нет риска того, что если у человека есть антитела, и он получит прививку, ему от этого станет плохо.

— Есть очень популярная теория многих ученых, которые говорят о том, что если вы перенесли болезнь в среднетяжелой или тяжелой форме, то вы, пожалуй, можете не делать прививку полгода. Но потом все равно нужно прививаться, — добавил он.

Очень сложно определить эффективны ли антитела против коронавируса.

Даже если они есть, это не значит, что эта сможет нейтрализовать вирус, подвел итог Комаровский.

Вакцинация от коронавируса продолжается в мире с декабря 2020 года, в Украине — с февраля 2021 года.

Источник: Доктор Комаровский