В Италии одобрили вакцинацию от коронавируса для детей от 5 до 11 лет.

Разрешение выдало итальянское агентство по лекарствам (AIFA).

Несовершеннолетним будут вводить вакцину производства Pfizer BioNTech с интервалом в три недели между первой и второй дозами.

Для проведения вакцинальной кампании среди детей откроют 78 специальных центров.

В них будут работать не только педиатры и медсестры, но и аниматоры.

Вакцинация от коронавируса продолжается в мире уже почти год – с декабря 2020 года. Сначала прививки делали врачам, учителям и другим людям, которые находятся в группе риска. Позже иммунизироваться смогли все взрослые.

Что касается детей, то сначала начали вакцинировать школьников от 12 до 18 лет. Затем уколы стали делать детям среднего и младшего школьного возраста. Иммунизация продолжается в США, Израиле, ОАЭ.

О прививках детей до пяти лет пока речь не идет. Специалисты не проверили эффективность препарата для представителей этой возрастной категории.

Источник: ANSA