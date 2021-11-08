В начальных школах США планируют открыть пункты прививки от коронавируса для учеников.

Письма с просьбой организовать их работу должен разослать президент страны Джо Байден. Нововведение актуально после одобрения вакцины для школьников среднего и младшего возраста.

Такие пункты вакцинации должны появиться повсюду, отметила старшая советница Департамента образования Хейли Мидвин.

Если представители учебного заведения примут решение не открывать его, родители ученик могут обратиться в больницу или другое место, где делают уколы, и вакцинировать своего ребенка.

Кроме того, Департамент образования призывает руководство школ организовать вебинары и встречи, на которых родителям будут объяснять, зачем вакцина детям такого возраста.

Вакцинация от коронавируса продолжается в мире с декабря 2020 года. Сначала уколы делали взрослыми, теперь это стало доступным и для детей.

А в США разрешили иммунизировать детей от 5 до 11 лет. Однако прививку можно сделать только с разрешения родителей.