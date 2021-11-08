У початкових школах США планують відкрити пункти щеплення від коронавірусу для учнів.

Листи з проханням організувати їхню роботу має розіслати президент країни Джо Байден. Нововведення актуальне після схвалення вакцини для школярів середнього та молодшого віку.

Такі пункти вакцинації мають з’явитися всюди, зазначила старша радниця Департаменту освіти Гейлі Мідвін.

Якщо ж представники навчального закладу ухвалять рішення не відкривати його, батьки учня можуть звернутися до лікарні чи іншого місця, де роблять уколи, та вакцинувати свою дитину.

Крім того, Департамент освіти закликає керівництво шкіл організувати вебінари та зустрічі, під час яких батькам пояснюватимуть, навіщо вакцина дітям такого віку.

Вакцинація від коронавірусу триває у світі з грудня 2020 року. Спочатку уколи робили винятково дорослими, тепер це стало доступним і для дітей.

А у США дозволили імунізувати дітей від 5 до 11 років. Однак щеплення можна зробити лише з дозволу батьків.