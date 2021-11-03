Пізно ввечері у вівторок, 2 листопада, Центр з контролю і профілактики захворювань дав остаточний дозвіл на Covid-вакцинацію дітей віком від 5 до 11 років препаратом, виробленим Pfizer і її партнером BioNTech.

Уточнюється, що щеплення можуть бути доступні вже в середу, 3 листопада, і будуть пропонуватися в кабінетах педіатрів, клініках і аптеках США. Як і Covid-вакцини для дорослих, вони безкоштовні.

Педіатри високо оцінили цей крок і вже готові відповісти на питання, які найбільше турбують батьків.

Чи потрібно щеплювати дітей початкових класів?

Згідно з даними органів охорони здоров’я США і груп провідних лікарів, щеплювати дітей початкових класів потрібно і важливо. Адже, незважаючи на те, що вірус, як правило, більш серйозний для дорослих, він також здатний важко вразити і дітей.

За статистикою, майже 1,9 млн американських дітей від 5 до 11 років захворіли на коронавірус. Близько 8,3 тис. з них були госпіталізовані, близько третини потребували інтенсивної терапії. Було підтверджено не менше 94 випадків смерті.

І це без урахування ризику серйозного ускладнення, названого мультисистемним запальним синдромом, яке може вразити дітей через кілька тижнів після того, як вони одужали навіть від легкої інфекції.

Дитячі дози такого ж обсягу, як і для дорослих?

Ні. Діти від 5 до 11 років отримують третину дози, призначеної підліткам і дорослим. Це 10 мікрограмів на щеплення проти 30 мікрограмів повного щеплення.

Як і всім іншим, молодшим дітям зроблять два щеплення з різницею в три тижні.

Наскільки добре працює дитяча вакцина?

В ході дослідження педіатрична вакцина Pfizer довела, що майже на 91% ефективна в запобіганні симптоматичній інфекції. У вакцинованих дітей рівень антитіл для боротьби з вірусом був так само високим, як і у підлітків і дорослих, що отримали повну дозу.

Чи є побічні ефекти?

В ході випробувань на дітях віком від 5 до 11 років були відзначені деякі дратівливі реакції після уколу, зокрема біль у місці щеплення і втома. Тобто, все як у дорослих, але з меншою ймовірністю лихоманки.

Всього в дослідження було включено 4 600 дітей, з яких 3 100 отримали вакцину, а решта – пустушки.

FDA не виявив проблем з безпекою.

А як щодо рідкісних проблем?

Десятки мільйонів повних доз були безпечно введені американцям від 12 років і старше. Виявлено один дуже рідкісний і серйозний побічний ефект: запалення серця.

Ці рідкісні реакції виникали в основному в молодих чоловіків або хлопчиків-підлітків, зазвичай після другої дози, і вони, як правило, швидко відновлювалися.

Одна з теорій полягає в тому, що тестостерон і статеве дозрівання грають роль, частково з цієї причини експерти очікують, що будь-який ризик для дітей молодшого віку буде ще нижчим.

Якщо дитині скоро виповниться 12, яка доза їй потрібна?

На думку експертів CDC, діти повинні отримати дозу, відповідну їхньому віку, в день вакцинації. Таким чином, якщо дитина отримує дозу 10 мікрограмів для першого щеплення, а потім їй виповнюється 12 років, друге щеплення повинно бути дозою в 30 мікрограмів.

Педіатри радять не відкладати вакцинацію, щоб дочекатися 12-го дня народження.

Якщо дитина вже перехворіла на коронавірус, їй потрібна вакцина?

За даними CDC, діти, які вже перехворіли на Covid-19, все одно повинні пройти вакцинацію після одужання. Зрозуміло, що попереднє зараження дійсно забезпечує певний захист, але цей імунітет може варіюватися залежно від того, наскільки серйозно дитина перенесла інфекцію і як давно.

Дослідження на дорослих показали, що вакцинація після зараження може значно підвищити захист.

Чи є інші вакцини для дітей, крім Pfizer?

Для дітей від 5 до 11 років поки що доступна тільки Pfizer. Аналогічна вакцина Moderna використовується щодо підлітків у деяких інших країнах і тестується на дітях молодшого віку, але поки що недоступна для американців молодше 18 років.

Кілька країн використовували інші види Covid-вакцин для дітей молодшого віку, зокрема Китай, який зараз почав вакцинацію дітей віком 3+.

А як щодо щеплень для дітей молодше 5 років?

Слідкуйте за нашими оновленнями. Pfizer і Moderna вже випробовують низькі дози для немовлят та дошкільнят.