У світі протягом 25-31 жовтня кількість нових випадків Covid-19 зросла на 3% (понад 3 млн) порівняно з попереднім тижнем. А кількість смертей від ускладнень зросла на 8% (понад 50 тис.) порівняно з попереднім тижнем.

Про це повідомили у щотижневому епідеміологічному бюлетені Всесвітньої організації охорони здоров’я.

За їхніми даними, Європа вже другий тиждень поспіль залишається єдиним у світі регіоном, де зростає Covid-захворюваність. Там зафіксували зростання випадків коронавірусу на 6% у порівнянні з минулим тижневим періодом. Інші регіони повідомили про зниження або аналогічні показники.

Найбільшу кількість летальних випадків за тиждень зафіксували у регіонах Південно-Східної Азії (50%) та Європі (12%). Лідерами за зростанням нових Covid-хворих є США (528 455; зростання на 7%), Велика Британія (285 028; зниження на 14%), Росія (272 147; зростання на 8%) та Україна (152 897; збільшення на 14%).

За даними сервісу Worldometers, Україна у трійці країн світу за добовою кількістю смертей від коронавірусу. Найбільше летальних випадків – у Росії та США.