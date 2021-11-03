В мире в течение 25-31 октября количество новых случаев Covid-19 выросло на 3% (более 3 млн) по сравнению с предыдущей неделей. А количество смертей от осложнений выросло на 8% (более 50 тыс.) по сравнению с предыдущей неделей.

Об этом сообщили в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения.

По их данным, Европа уже вторую неделю подряд остается единственным в мире регионом, где растет Covid-заболеваемость. Там зафиксировали рост случаев коронавируса на 6% по сравнению с прошлым недельным периодом. Другие регионы сообщили о снижении или аналогичных показателях.

Наибольшее количество летальных исходов за неделю зафиксировали в регионах Юго-Восточной Азии (50%) и Европе (12%). Лидерами по росту новых Covid-больных являются США (528 455; рост на 7%), Великобритания (285 028; снижение на 14%), Россия (272 147; рост на 8%) и Украина (152 897; увеличение на 14%).

По данным сервиса Worldometers, Украина в тройке стран мира по суточной количеству смертей от коронавируса. Больше всего летальных случаев только в России и США.