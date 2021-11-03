За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 23 393 человек. Из них 1 406 детей и 421 медработник.
Выздоровели за сутки – 11 937 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 720 человек.
За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 5 935 человек.
Коронавирус в регионах:
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (2 024), в Днепропетровской (1 935), Одесской (1 858), Запорожской (1 558), Харьковской (1 374) та Львовской (1 178) областях.
- г. Киев — 2 024;
- Винницкая область — 633;
- Волынская область — 679;
- Днепропетровская область — 1 935;
- Донецкая область — 1 077;
- Житомирская область — 660;
- Закарпатская область — 330;
- Запорожская область — 1 558;
- Ивано-Франковская область — 486;
- Киевская область — 934;
- Кировоградская область — 119;
- Луганская область — 569;
- Львовская область — 1 178;
- Николаевская область — 725;
- Одесская область — 1 858;
- Полтавская область — 1 127;
- Ровенская область — 975;
- Сумская область — 1 156;
- Тернопольская область — 623;
- Харьковская область — 1 374;
- Херсонская область — 600;
- Хмельницкая область – 1 084;
- Черкасская область — 882;
- Черновицкая область — 543;
- Черниговская область — 264.
Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:
- Заболело – 2 979 086 человек.
- Умерло – 69 447 человек.
- Выздоровело – 2 466 674 человека.
- Сделано ПЦР-тестов — 14 586 038.
Вакцинация в Украине:
С начала вакцинальной кампании иммунизировано 10 682 752 человека, из них получили одну дозу – 10 682 750 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 596 587 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). В общем проведено 18 279 337 прививок.