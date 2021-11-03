За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 23 393 человек. Из них 1 406 детей и 421 медработник.

Выздоровели за сутки – 11 937 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 720 человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 5 935 человек.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (2 024), в Днепропетровской (1 935), Одесской (1 858), Запорожской (1 558), Харьковской (1 374) та Львовской (1 178) областях.

г. Киев — 2 024;

Винницкая область — 633;

Волынская область — 679;

Днепропетровская область — 1 935;

Донецкая область — 1 077;

Житомирская область — 660;

Закарпатская область — 330;

Запорожская область — 1 558;

Ивано-Франковская область — 486;

Киевская область — 934;

Кировоградская область — 119;

Луганская область — 569;

Львовская область — 1 178;

Николаевская область — 725;

Одесская область — 1 858;

Полтавская область — 1 127;

Ровенская область — 975;

Сумская область — 1 156;

Тернопольская область — 623;

Харьковская область — 1 374;

Херсонская область — 600;

Хмельницкая область – 1 084;

Черкасская область — 882;

Черновицкая область — 543;

Черниговская область — 264.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

Заболело – 2 979 086 человек.

Умерло – 69 447 человек.

Выздоровело – 2 466 674 человека.

Сделано ПЦР-тестов — 14 586 038.

Вакцинация в Украине:

С начала вакцинальной кампании иммунизировано 10 682 752 человека, из них получили одну дозу – 10 682 750 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 596 587 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). В общем проведено 18 279 337 прививок.