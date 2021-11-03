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За минувшие сутки в Украине зафиксировано 23 393 новых случая Covid-19

3 ноября 2021, 08:15 Вікторія Яснопольська
коронавирус
Источник: Depositphotos

За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 23 393 человек. Из них 1 406 детей и 421 медработник.

Выздоровели за сутки – 11 937 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 720 человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 5 935 человек.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (2 024), в Днепропетровской (1 935), Одесской (1 858), Запорожской (1 558), Харьковской (1 374) та Львовской (1 178) областях.

  • г. Киев — 2 024;
  • Винницкая область — 633;
  • Волынская область — 679;
  • Днепропетровская область — 1 935;
  • Донецкая область — 1 077;
  • Житомирская область — 660;
  • Закарпатская область — 330;
  • Запорожская область — 1 558;
  • Ивано-Франковская область — 486;
  • Киевская область — 934;
  • Кировоградская область — 119;
  • Луганская область — 569;
  • Львовская область — 1 178;
  • Николаевская область — 725;
  • Одесская область — 1 858;
  • Полтавская область — 1 127;
  • Ровенская область — 975;
  • Сумская область — 1 156;
  • Тернопольская область — 623;
  • Харьковская область — 1 374;
  • Херсонская область — 600;
  • Хмельницкая область – 1 084;
  • Черкасская область — 882;
  • Черновицкая область — 543;
  • Черниговская область — 264.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

  • Заболело – 2 979 086 человек.
  • Умерло –  69 447 человек.
  • Выздоровело – 2 466 674 человека.
  • Сделано ПЦР-тестов — 14 586 038.

Вакцинация в Украине:

С начала вакцинальной кампании иммунизировано 10 682 752 человека, из них получили одну дозу – 10 682 750 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 596 587 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). В общем проведено 18 279 337 прививок.

Источник
Минздрав
Теги
Вакцинация , Коронавірус Covid-19 , МОЗ , статистика , тестування
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