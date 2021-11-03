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За минулу добу в Україні зафіксовано 23 393 нових випадки Covid-19

3 Листопада 2021, 08:15 Вікторія Яснопольська
коронавирус
Джерело: Depositphotos

За минулу добу Covid-19 підтверджений у 23 393 осіб. З них 1 406 дітей і 421 медпрацівник.

Одужали за добу – 11 937 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 720 осіб.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 5 935 осіб.

Коронавірус в регіонах:

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (2 024), в Дніпропетровській (1 935), Одеській (1 858), Запорізькій (1 558), Харківській (1 374) та Львівській (1 178) областях.

  • м. Київ – 2 024;
  • Вінницька область – 633;
  • Волинська область – 679;
  • Дніпропетровська область – 1 935;
  • Донецька область – 1 077;
  • Житомирська область – 660;
  • Закарпатська область – 330;
  • Запорізька область – 1 558;
  • Івано-Франківська область – 486;
  • Київська область – 934;
  • Кіровоградська область – 119;
  • Луганська область – 569;
  • Львівська область – 1 178;
  • Миколаївська область – 725;
  • Одеська область – 1 858;
  • Полтавська область – 1 127;
  • Рівненська область – 975;
  • Сумська область – 1 156;
  • Тернопільська область – 623;
  • Харківська область – 1 374;
  • Херсонська область – 600;
  • Хмельницька область – 1 084;
  • Черкаська область – 882;
  • Чернівецька область – 543;
  • Чернігівська область – 264.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

  • захворіло – 2 979 086 осіб;
  • одужало – 2 466 674 особи;
  • летальних випадків – 69 447;
  • проведено ПЛР-тестувань – 14 586 038.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 682 752 людини, з них отримали одну дозу – 10 682 750 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 596 587 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 18 279 337 щеплень.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , МОЗ , статистика , тестування
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