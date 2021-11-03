За минулу добу Covid-19 підтверджений у 23 393 осіб. З них 1 406 дітей і 421 медпрацівник.
Одужали за добу – 11 937 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 720 осіб.
За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 5 935 осіб.
Коронавірус в регіонах:
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (2 024), в Дніпропетровській (1 935), Одеській (1 858), Запорізькій (1 558), Харківській (1 374) та Львівській (1 178) областях.
- м. Київ – 2 024;
- Вінницька область – 633;
- Волинська область – 679;
- Дніпропетровська область – 1 935;
- Донецька область – 1 077;
- Житомирська область – 660;
- Закарпатська область – 330;
- Запорізька область – 1 558;
- Івано-Франківська область – 486;
- Київська область – 934;
- Кіровоградська область – 119;
- Луганська область – 569;
- Львівська область – 1 178;
- Миколаївська область – 725;
- Одеська область – 1 858;
- Полтавська область – 1 127;
- Рівненська область – 975;
- Сумська область – 1 156;
- Тернопільська область – 623;
- Харківська область – 1 374;
- Херсонська область – 600;
- Хмельницька область – 1 084;
- Черкаська область – 882;
- Чернівецька область – 543;
- Чернігівська область – 264.
Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:
- захворіло – 2 979 086 осіб;
- одужало – 2 466 674 особи;
- летальних випадків – 69 447;
- проведено ПЛР-тестувань – 14 586 038.
Вакцинація в Україні:
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 682 752 людини, з них отримали одну дозу – 10 682 750 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 596 587 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 18 279 337 щеплень.