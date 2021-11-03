За минулу добу Covid-19 підтверджений у 23 393 осіб. З них 1 406 дітей і 421 медпрацівник.

Одужали за добу – 11 937 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 720 осіб.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 5 935 осіб.

Коронавірус в регіонах:

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (2 024), в Дніпропетровській (1 935), Одеській (1 858), Запорізькій (1 558), Харківській (1 374) та Львівській (1 178) областях.

м. Київ – 2 024;

Вінницька область – 633;

Волинська область – 679;

Дніпропетровська область – 1 935;

Донецька область – 1 077;

Житомирська область – 660;

Закарпатська область – 330;

Запорізька область – 1 558;

Івано-Франківська область – 486;

Київська область – 934;

Кіровоградська область – 119;

Луганська область – 569;

Львівська область – 1 178;

Миколаївська область – 725;

Одеська область – 1 858;

Полтавська область – 1 127;

Рівненська область – 975;

Сумська область – 1 156;

Тернопільська область – 623;

Харківська область – 1 374;

Херсонська область – 600;

Хмельницька область – 1 084;

Черкаська область – 882;

Чернівецька область – 543;

Чернігівська область – 264.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

захворіло – 2 979 086 осіб;

одужало – 2 466 674 особи;

летальних випадків – 69 447;

проведено ПЛР-тестувань – 14 586 038.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 682 752 людини, з них отримали одну дозу – 10 682 750 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 596 587 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 18 279 337 щеплень.