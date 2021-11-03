Поздно вечером во вторник, 2 ноября, Центр по контролю и профилактике заболеваний дал окончательное разрешение на Covid-вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет препаратом, произведенным Pfizer и ее партнером BioNTech.

Уточняется, что прививочные уколы могут быть доступны уже в среду, 3 ноября, и будут предлагаться в кабинетах педиатров, клиниках и аптеках США. Как и Covid-вакцины для взрослых, они бесплатны.

Педиатры высоко оценили этот шаг и уже готовы ответить на самые животрепещущие вопросы родителей.

Нужно ли прививать детей начальных классов?

Согласно данным органов здравоохранения США и групп ведущих врачей, прививать детей начальных классов нужно и важно. Ведь, несмотря на то, что вирус, как правило, более серьезен для взрослых, он все же способен тяжело поразить и детей.

По статистике, почти 1,9 млн американских детей от 5 до 11 лет заболели коронавирусной инфекцией. Около 8,3 тыс. из них были госпитализированы, около трети нуждались в интенсивной терапии. Было подтверждено не менее 94 случаев смерти.

И это не считая риска серьезного осложнения, называемого мультисистемным воспалительным синдромом, которое может поразить детей через несколько недель после того, как они выздоровели даже от легкой инфекции.

Детские дозы такого же объема, как и для взрослых?

Нет. Дети от 5 до 11 получают треть дозы, предназначенной подросткам и взрослым. Это 10 микрограммов на прививку по сравнению с 30 микрограммами полной прививки.

Как и всем остальным, младшим детям сделают две прививки с разницей в три недели.

Насколько хорошо работает детская вакцина?

В ходе исследования педиатрическая вакцина Pfizer доказала, что почти на 91% эффективна в предотвращении симптоматической инфекции. У вакцинированных детей уровень антител для борьбы с вирусом был таким же высоким, как и у подростков и взрослых, получивших полную дозу.

Есть ли побочные эффекты?

В ходе испытаний на детях в возрасте от 5 до 11 лет были отмечены некоторые раздражающие реакции после укола, включая боль в месте прививки и усталость. То есть, все как у взрослых, но с меньшей вероятностью лихорадки.

Всего в исследование были включены 4 600 детей, из которых 3 100 получили вакцину, а остальные — пустышки.

FDA не обнаружило проблем с безопасностью.

А как насчет редких проблем?

Десятки миллионов полных доз были безопасно привиты американцам от 12 лет и старше. Выявлен один очень редкий серьезный побочный эффект: воспаление сердца.

Эти редкие реакции возникали в основном у молодых мужчин или мальчиков-подростков, обычно после второй дозы, и они, как правило, быстро восстанавливались.

Одна из теорий заключается в том, что тестостерон и половое созревание играют роль, отчасти поэтому эксперты ожидают, что любой риск для детей младшего возраста будет еще ниже.

Если ребенку скоро исполнится 12, какая доза ему нужна?

По мнению экспертов CDC, дети должны получить дозу, соответствующую их возрасту, в день вакцинации. Таким образом, если ребенок получает дозу 10 микрограммов для первой прививки, а затем ему исполняется 12 лет, вторая прививка должна быть дозой в 30 микрограммов.

Педиатры советуют не откладывать вакцинацию, чтобы дождаться 12-летия.

Если ребенок уже переболел коронавирусом, ему нужна вакцина?

По данным CDC, дети, которые уже переболели Covid-19, все равно должны пройти вакцинацию после выздоровления. Понятно, что предшествующее заражение действительно обеспечивает некоторую защиту, но этот иммунитет может варьироваться в зависимости от того, насколько серьезно ребенок перенес инфекцию и как давно. Исследования на взрослых показали, что вакцинация после заражения может значительно повысить защиту.

Есть ли другие вакцины для детей, кроме Pfizer?

Для детей от 5 до 11 лет пока доступна только Pfizer. Аналогичная вакцина Moderna используется в отношении подростков в некоторых других странах и тестируется на детях младшего возраста, но пока недоступна для американцев младше 18 лет.

Несколько стран использовали другие виды Covid-вакцин для детей младшего возраста, в том числе Китай, который сейчас начал вакцинацию детей в возрасте 3+.

А что насчет прививок для детей младше 5 лет?

Следите за нашими обновлениями. Pfizer и Moderna уже тестируют низкие дозы для младенцев и дошкольников.