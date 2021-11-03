Поскольку в Украине нет необходимого лабораторного оборудования, испытания опытных образцов первой украинской вакцины против коронавирусной инфекции было решено провести в Польше, а точнее в Гданьске. В настоящее время идет первая фаза исследований. Прививку тестируют на мышах. Вторая фаза пройдет в Кракове.

Отечественная вакцина от Covid-19 разработана коллективом ученых львовского Института биологии клеток, входящего в состав Национальной академии наук Украины.

Как сообщалось ранее, Институт получил на разработки грант размером почти 10 млн. В качестве основы для выработки вакцины от коронавируса львовские биологи выбрали дрожжи.

— Вакцина представляет собой шип белка коронавируса, которым он цепляется за клетки в альвеолах легких, — отметил руководитель Института биологии клеток Андрей Сибирный.

Он добавил, что на самом деле украинская вакцина будет представлять собой смесь таких белков, то есть речь идет о модифицированной версии препарата, который, как предполагается, будет вызывать более продуктивную выработку антител.

По его словам, результат первой стадии испытаний станет известен примерно через две-три недели. В ходе второго цикла вакцина будет применена к трансгендерным мышам, более уязвимым к коронавирусу, который поражает человека. В целом же проект рассчитан на полтора года и находится на завершающей стадии.

В настоящее время разработка вакцины от Covid-19 также идет и в Институте биохимии им. Палладина, которым руководит академик Сергей Комиссаренко. Научную работу финансирует государство.

Параллельно идут исследования в этой области и в фармакологической компании Диапроф-Мед, оплачивает которые частный бизнес.