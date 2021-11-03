Оскільки в Україні немає необхідного лабораторного обладнання, випробування дослідних зразків першої української вакцини проти коронавірусної інфекції було вирішено провести в Польщі, а точніше в Гданську. Наразі триває перша фаза досліджень. Щеплення тестують на мишах. Друга фаза пройде в Кракові.

Вітчизняна вакцина від Covid-19 розроблена колективом вчених Львівського інституту біології клітин, що входить до складу Національної академії наук України.

Як повідомлялося раніше, Інститут отримав на розробки грант розміром майже 10 млн. гривень. В якості основи для вироблення вакцини від коронавірусу львівські біологи вибрали дріжджі.

– Вакцина являє собою шип білка коронавірусу, яким він чіпляється за клітини в альвеолах легень, – зазначив керівник Інституту біології клітин Андрій Сибірний.

Він додав, що насправді українська вакцина буде сумішшю таких білків, тобто йдеться про модифіковану версію препарату, який, як передбачається, буде викликати більш продуктивне вироблення антитіл.

За його словами, результат першої стадії випробувань стане відомий приблизно через два-три тижні. У ході другого циклу вакцина буде застосована до трансгендерних мишей, більш вразливих до коронавірусу, який вражає людину. В цілому ж проект розрахований на півтора року і перебуває на завершальній стадії.

Розробка вакцини проти Covid-19 також триває і в Інституті біохімії ім. Палладіна, яким керує академік Сергій Комісаренко. Наукову роботу фінансує держава.

Паралельно тривають вишукування в цій галузі й у фармакологічній компанії Діапроф-Мед, оплачує які приватний бізнес.