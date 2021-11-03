Експерти Центру з контролю і профілактики захворювань (CDC) після тривалих дискусій все ж дійшли одностайної згоди і підтримали застосування мРНК-вакцини Pfizer/BioNTech щодо дітей віком від 5 до 11 років.

Це повідомлення з’явилося на офіційному сайті CDC. У ньому, зокрема, йдеться, що рішення про початок вакцинації дітей вже підписала директор організації Рашель Валенські.

Стало також відомо, що почати кампанію вакцинації дітей від 5 до 11 років можуть вже сьогодні, 3 листопада.

Перш ніж схвалити дитячу Covid-вакцину, експерти ретельно вивчили всі можливі ризики від її застосування. Йшлося переважно про вкрай рідкісні випадки міокардитів (запалення серцевого м’яза), які були зафіксовані після застосування щеплення.

Але в підсумку всі дійшли одностайного висновку, що позитивний ефект використання вакцини істотно перевищує можливі ризики.

– Вакцинація дітей допоможе захистити їх від зараження Covid-19 і, отже, знизити ризик важких захворювань, госпіталізацій або розвитку довгострокових ускладнень, – наголошується на сайті CDC.

Нагадаємо, що кількома днями раніше дозвіл на використання Covid-вакцини щодо дітей від 5 до 11 років видало Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA).

Адміністрація Білого дому, своєю чергою, заявила, що в країні вистачить вакцинальних доз для імунізації 28 млн дітей.