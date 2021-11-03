Эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) после продолжительных дискуссий все же пришли к единодушному соглашению и поддержали применение мРНК-вакцины Pfizer/BioNTech в отношении детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Это сообщение появилось на официальном сайте CDC. В нем, в частности, говорится, что решение о начале вакцинации детей уже подписала директор организации Рашель Валенски.

Стало также известно, что начать прививочную кампанию детей от 5 до 11 лет могут уже сегодня, 3 ноября.

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Прежде чем дать добро на детскую Covid-вакцину, эксперты тщательно изучили все возможные риски от ее применения. Речь в основном шла о крайне редких случаях миокардитов (воспаления сердечной мышцы), которые были зафиксированы после применения прививки.

Но в итоге все пришли к единодушному заключению, что положительный эффект использования вакцины существенно превышает возможные риски.

— Вакцинация детей поможет защитить их от заражения Covid-19 и, следовательно, снизить риск тяжелых заболеваний, госпитализаций или развития долгосрочных осложнений, — отмечается на сайте CDC.

Напомним, что несколькими днями ранее разрешение на использование Covid-вакцины в отношении детей от 5 до 11 лет выдало Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Администрация Белого дома, в свою очередь, заявила, что в стране хватит вакцинальных доз для иммунизации 28 млн детей.