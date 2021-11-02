Верховная Рада поддержала инициативу касательно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства.

За проект закона №6121 проголосовали 262 народных депутата.

В стране разрешили экстренное медицинское применение отдельных лекарственных средств, вакцин и иммунобиологических препаратов для борьбы с коронавирусом после регистрации под обязательства, если заявитель может доказать, что у него нет возможности предоставить полные данные об их эффективности и безопасности при нормальных условиях применения по объективным причинам.

В то же время порядок государственной регистрации под обязательства четко определил Кабмин.

Кроме того, законодательные изменения позволяют отечественному производителю применять процедуру государственной регистрации под обязательства для экстренного медицинского применения, однако только при выполнении требований, установленных ст. 92 Закона Украины О лекарственных средствах.

Закон вступает в силу на следующий день после его публикации.

Для профилактики коронавируса в Украине используют ряд вакцин иностранного производства, все они рекомендованы Минздравом к применению и считаются безопасными.