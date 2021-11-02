В Украине смертность от коронавируса находится на самом высоком историческом уровне. За неделю количество летальных исходов от коронавирусной болезни выросло на 13%.

Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко во время брифинга 2 ноября.

— Позитивный зеленый сценарий от Киевской школы экономики не реализовался, поэтому до конца года в стране общее количество умерших от Covid-19 может составить до 92 тыс., — отметил Ганиченко.

В то же время заболеваемость коронавирусом в Украине вдвое превышает среднюю в Европе. За неделю этот показатель вырос на 9%. Госпитализации постепенно стабилизируются (+3% за неделю). Выписки продолжают расти (+12% за неделю).

Уровень вакцинации в Украине вырос на 15% за неделю. Каждый третий взрослый украинец уже вакцинирован по крайней мере одной дозой, а каждый четвертый — получил полный курс прививки.

По данным Минздрава, сейчас в 16 областях Украины ввели красный уровень эпидемической опасности. В зоне риска находятся Волынская, Харьковская и Тернопольская области, где уже на этой неделе там могут объявить красный уровень.

Главный санитарный врач Игорь Кузин утверждает, что спад заболеваемости коронавирусом ожидают ближе к концу ноября. Он надеется, что красную зону во всей стране вводить не будут. Если каждый регион будет придерживаться противоэпидемических требований, то они никогда не войдут в красную зону карантина.

Источник: KSE