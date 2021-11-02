В Україні смертність від коронавірусу перебуває на найвищому історичному рівні. За тиждень кількість летальних випадків від коронавірусної хвороби зросла на 13%.

Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко під час брифінгу 2 листопада.

– Найпозитивніший зелений сценарій від Київської школи економіки не реалізувався, тому до кінця року у країні загальна кількість померлих від Covid-19 може сягнути до 92 тис., — зазначив Ганиченко.

Водночас захворюваність на коронавірус в Україні вдвічі перевищує середню в Європі. За тиждень цей показник виріс на 9%. Госпіталізації поступово стабілізуються (+3% за тиждень). Виписки продовжують зростати (+12% за тиждень).

Рівень вакцинації в Україні зріс на 15% за тиждень. Кожен третій дорослий українець вже вакцинований принаймні однією дозою, а кожен четвертий — отримав повний курс щеплення.

За даними МОЗ, зараз у 16 областях України запровадили червоний рівень епідемічної небезпеки. У зоні ризику перебуваються Волинська, Харківська та Тернопільська області, де вже цього тижня там можуть оголосити червоний рівень.

Головний санітарний лікар Ігор Кузін стверджує, що спад захворюваності на коронавірус очікують ближче до кінця листопада. Він сподівається, що червону зону в усій країні запроваджувати не будуть. Якщо кожен регіон дотримуватиметься протиепідемічних вимог, то вони ніколи не увійдуть до червоної зони карантину.

Джерело: KSE