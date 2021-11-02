У Міністерстві охорони здоров’я очікують спад захворюваності на коронавірус ближче до кінця листопада.

Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю програмі Ранок у великому місті на ICTV. Згідно з даними МОЗ, до червоної зони епідемічної небезпеки увійшли вже 15 областей: Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька, Чернігівська області та м. Київ.

Водночас санлікар сподівається, що червону зону в усій країні запроваджувати не будуть. Якщо кожен регіон дотримуватиметься протиепідемічних вимог, то вони ніколи не увійдуть до червоної зони карантину.

– У збільшенні кількості хворих на Covid-19 та високому рівні смертності насамперед винен штам Дельта. Він агресивніший та призводить до збільшення кількості випадків саме з важким перебігом хвороби, – зазначив Кузін.

Раніше очільник Комітету з питань здоров’я нації Верховної Ради Михайло Радуцький прогнозував, що поліпшення епідемічного стану в країні варто очікувати не раніше січня.

Станом на 2 листопада в Україні зафіксували 19 455 нових випадків Covid-19. Одужати вдалося 12 639 людям, а померли – 700 пацієнтів.

Найбільша кількість хворих зареєстрована в Одеській (1 908) області, в м. Київ (1 738), у Дніпропетровській (1 621), Запорізькій (1 341), Харківській (1 337) та Львівській (1 104) областях. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.