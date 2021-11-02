За минулу добу Covid-19 було підтверджено у 19 455 осіб. З них 1 263 дитини і 339 медпрацівників.
Одужали за добу – 12 639 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 700 осіб.
За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 3 188 осіб.
Коронавірус у регіонах:
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1 908) області, в м. Київ (1 738), в Дніпропетровській (1 621), Запорізькій (1 341), Харківській (1 337) та Львівській (1 104) областях.
- м. Київ – 1 738;
- Вінницька область – 342;
- Волинська область – 640;
- Дніпропетровська область – 1 621;
- Донецька область – 741;
- Житомирська область – 225;
- Закарпатська область – 269;
- Запорізька область – 1 341;
- Івано-Франківська область – 296;
- Київська область – 810;
- Кіровоградська область – 74;
- Луганська область – 431;
- Львівська область – 1 104;
- Миколаївська область – 710;
- Одеська область – 1 908;
- Полтавська область – 1 065;
- Рівненська область – 757;
- Сумська область – 570;
- Тернопільська область – 497;
- Харківська область – 1 337;
- Херсонська область – 795;
- Хмельницька область – 446;
- Черкаська область – 742;
- Чернівецька область – 649;
- Чернігівська область – 347.
Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:
- захворіло – 2 955 693 особи;
- одужало – 2 454 737 осіб;
- летальних випадків – 68 727;
- проведено ПЛР-тестувань – 14 512 577.
Вакцинація в Україні:
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 453 652 людини, з них отримали одну дозу – 10 453 650 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 515 248 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 17 968 898 щеплень.