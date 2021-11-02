За минулу добу Covid-19 було підтверджено у 19 455 осіб. З них 1 263 дитини і 339 медпрацівників.

Одужали за добу – 12 639 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 700 осіб.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 3 188 осіб.

Коронавірус у регіонах:

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1 908) області, в м. Київ (1 738), в Дніпропетровській (1 621), Запорізькій (1 341), Харківській (1 337) та Львівській (1 104) областях.

м. Київ – 1 738;

Вінницька область – 342;

Волинська область – 640;

Дніпропетровська область – 1 621;

Донецька область – 741;

Житомирська область – 225;

Закарпатська область – 269;

Запорізька область – 1 341;

Івано-Франківська область – 296;

Київська область – 810;

Кіровоградська область – 74;

Луганська область – 431;

Львівська область – 1 104;

Миколаївська область – 710;

Одеська область – 1 908;

Полтавська область – 1 065;

Рівненська область – 757;

Сумська область – 570;

Тернопільська область – 497;

Харківська область – 1 337;

Херсонська область – 795;

Хмельницька область – 446;

Черкаська область – 742;

Чернівецька область – 649;

Чернігівська область – 347.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

захворіло – 2 955 693 особи;

одужало – 2 454 737 осіб;

летальних випадків – 68 727;

проведено ПЛР-тестувань – 14 512 577.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 453 652 людини, з них отримали одну дозу – 10 453 650 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 515 248 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 17 968 898 щеплень.