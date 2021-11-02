Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Відео Новини

За минулу добу в Україні зафіксовано 19 455 нових випадків Covid-19

2 Листопада 2021, 08:17 Вікторія Яснопольська
врачи
Джерело: Depositphotos

За минулу добу Covid-19 було підтверджено у 19 455 осіб. З них 1 263 дитини і 339 медпрацівників.

Одужали за добу – 12 639 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 700 осіб.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 3 188 осіб.

Коронавірус у регіонах:

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1 908) області, в м. Київ (1 738), в Дніпропетровській (1 621), Запорізькій (1 341), Харківській (1 337) та Львівській (1 104) областях.

  • м. Київ – 1 738;
  • Вінницька область – 342;
  • Волинська область – 640;
  • Дніпропетровська область – 1 621;
  • Донецька область – 741;
  • Житомирська область – 225;
  • Закарпатська область – 269;
  • Запорізька область – 1 341;
  • Івано-Франківська область – 296;
  • Київська область – 810;
  • Кіровоградська область – 74;
  • Луганська область – 431;
  • Львівська область – 1 104;
  • Миколаївська область – 710;
  • Одеська область – 1 908;
  • Полтавська область – 1 065;
  • Рівненська область – 757;
  • Сумська область – 570;
  • Тернопільська область – 497;
  • Харківська область – 1 337;
  • Херсонська область – 795;
  • Хмельницька область – 446;
  • Черкаська область – 742;
  • Чернівецька область – 649;
  • Чернігівська область – 347.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

  • захворіло – 2 955 693 особи;
  • одужало – 2 454 737 осіб;
  • летальних випадків – 68 727;
  • проведено ПЛР-тестувань – 14 512 577.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 453 652 людини, з них отримали одну дозу – 10 453 650 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 515 248 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 17 968 898 щеплень.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика , тестування
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка