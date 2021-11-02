За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 19 455 человек. Из них 1 263 ребенка и 339 медработников.
Выздоровели за сутки – 12 639 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 700 человек.
За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 3 188 человек.
Коронавирус в регионах:
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1 908) области, в г. Киев (1 738), в Днепропетровской (1 621), Запорожской (1 341), Харьковской (1 337) та Львовской (1 104) областях.
- г. Киев — 1 738;
- Винницкая область — 342;
- Волынская область — 640;
- Днепропетровская область — 1 621;
- Донецкая область — 741;
- Житомирская область — 225;
- Закарпатская область — 269;
- Запорожская область — 1 341;
- Ивано-Франковская область — 296;
- Киевская область — 810;
- Кировоградская область — 74;
- Луганская область — 431;
- Львовская область — 1 104;
- Николаевская область — 710;
- Одесская область — 1 908;
- Полтавская область — 1 065;
- Ровенская область — 757;
- Сумская область — 570;
- Тернопольская область — 497;
- Харьковская область — 1 337;
- Херсонская область — 795;
- Хмельницкая область — 446;
- Черкасская область — 742;
- Черновицкая область — 649;
- Черниговская область — 347.
Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:
- Заболели – 2 955 693 человека.
- Умерли – 68 727 человек.
- Выздоровели – 2 454 737 человек.
- Сделано ПЦР-тестов — 14 512 577.
Вакцинация в Украине:
С начала вакцинальной кампании иммунизировано 10 453 652 человека, из них получили одну дозу – 10 453 650 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 515 248 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). В общем проведено 17 968 898 прививок.