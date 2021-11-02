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За минувшие сутки в Украине зафиксировано 19 455 новых случаев Covid-19

2 ноября 2021, 08:17 Вікторія Яснопольська
врачи
Источник: Depositphotos

За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 19 455 человек. Из них 1 263 ребенка и 339 медработников.

Выздоровели за сутки – 12 639 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 700 человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 3 188 человек.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1 908) области, в г. Киев (1 738), в Днепропетровской (1 621), Запорожской (1 341), Харьковской (1 337) та Львовской (1 104) областях.

  • г. Киев — 1 738;
  • Винницкая область — 342;
  • Волынская область — 640;
  • Днепропетровская область — 1 621;
  • Донецкая область — 741;
  • Житомирская область — 225;
  • Закарпатская область — 269;
  • Запорожская область — 1 341;
  • Ивано-Франковская область — 296;
  • Киевская область — 810;
  • Кировоградская область — 74;
  • Луганская область — 431;
  • Львовская область — 1 104;
  • Николаевская область — 710;
  • Одесская область — 1 908;
  • Полтавская область — 1 065;
  • Ровенская область — 757;
  • Сумская область — 570;
  • Тернопольская область — 497;
  • Харьковская область — 1 337;
  • Херсонская область — 795;
  • Хмельницкая область — 446;
  • Черкасская область — 742;
  • Черновицкая область — 649;
  • Черниговская область — 347.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

  • Заболели – 2 955 693 человека.
  • Умерли –  68 727 человек.
  • Выздоровели – 2 454 737 человек.
  • Сделано ПЦР-тестов — 14 512 577.

Вакцинация в Украине:

С начала вакцинальной кампании иммунизировано 10 453 652 человека, из них получили одну дозу – 10 453 650 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 515 248 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). В общем проведено 17 968 898 прививок.

Источник
Минздрав
Теги
Вакцинация , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика , тестування
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