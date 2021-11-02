За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 19 455 человек. Из них 1 263 ребенка и 339 медработников.

Выздоровели за сутки – 12 639 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 700 человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 3 188 человек.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1 908) области, в г. Киев (1 738), в Днепропетровской (1 621), Запорожской (1 341), Харьковской (1 337) та Львовской (1 104) областях.

г. Киев — 1 738;

Винницкая область — 342;

Волынская область — 640;

Днепропетровская область — 1 621;

Донецкая область — 741;

Житомирская область — 225;

Закарпатская область — 269;

Запорожская область — 1 341;

Ивано-Франковская область — 296;

Киевская область — 810;

Кировоградская область — 74;

Луганская область — 431;

Львовская область — 1 104;

Николаевская область — 710;

Одесская область — 1 908;

Полтавская область — 1 065;

Ровенская область — 757;

Сумская область — 570;

Тернопольская область — 497;

Харьковская область — 1 337;

Херсонская область — 795;

Хмельницкая область — 446;

Черкасская область — 742;

Черновицкая область — 649;

Черниговская область — 347.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

Заболели – 2 955 693 человека.

Умерли – 68 727 человек.

Выздоровели – 2 454 737 человек.

Сделано ПЦР-тестов — 14 512 577.

Вакцинация в Украине:

С начала вакцинальной кампании иммунизировано 10 453 652 человека, из них получили одну дозу – 10 453 650 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 515 248 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). В общем проведено 17 968 898 прививок.