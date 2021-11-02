В Министерстве здравоохранения ожидают спада заболеваемости коронавирусом ближе к концу ноября.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью программе Утро в большом городе на ICTV. Согласно данным Минздрава, в красную зону эпидемической опасности вошли уже 15 областей: Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черниговская области и г. Киев.

В то же время санврач надеется, что красную зону по всей стране вводить не будут. Если каждый регион будет придерживаться противоэпидемических требований, то они никогда не войдут в красную зону карантина.

— В увеличении количества больных Covid-19 и высоком уровне смертности прежде всего виноват штамм Дельта. Он агрессивнее и приводит к увеличению количества случаев именно с тяжелым течением болезни, — отметил Кузин.

Ранее глава Комитета по вопросам здоровья нации Верховной Рады Михаил Радуцкий прогнозировал, что улучшения эпидемического состояния в стране стоит ожидать не раньше января.

По состоянию на 2 ноября в Украине зафиксировали 19 455 новых случаев Covid-19. Выздороветь удалось 12 639 людям, а умерли — 700 пациентов.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Одесской (1 908) области, в г. Киев (1 738), в Днепропетровской (1 621), Запорожской (1 341), Харьковской (1 337) и Львовской (1 104) областях. Подробную статистику коронавируса в Украине — читайте на Фактах ICTV.