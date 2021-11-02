Верховна Рада підтримала ініціативу щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов’язання.

За проект закону №6121 проголосували 262 народних депутати.

У країні дозволили екстрене медичне застосування окремих лікарських засобів, вакцин та імунобіологічних препаратів для боротьби з коронавірусом після реєстрації під зобов’язання, якщо заявник може довести, що у нього немає змоги надати повні дані про їхню ефективність та безпеку за нормальних умов застосування з об’єктивних причин.

Водночас порядок державної реєстрації під зобов’язання чітко визначив Кабмін.

Крім того, законодавчі зміни дають змогу вітчизняному виробнику застосовувати процедуру державної реєстрації під зобов’язання для екстреного медичного застосування, однак лише за умови виконання вимог, встановлених ст. 92 Закону України Про лікарські засоби.

Закон набирає чинності з наступного дня після його публікування.

Для профілактики коронавірусу в Україні нині використовують низку вакцин іноземного виробництва, усі вони рекомендовані МОЗ до застосування та вважаються безпечними.