Педіатричні госпіталізації у зв’язку з Covid-19 в США різко зросли відтоді як Сovid-штам Дельта став основним. Однак нове дослідження припускає, що побоювання, що саме цей варіант коронавірусу викликає більш важке захворювання у дітей, не обґрунтовані.

У документі Центру з контролю і профілактики захворювань (CDC) також йдеться, що в період з 20 червня до 31 липня 2021 року невакцинованих підлітків госпіталізували більше ніж в 10 разів частіше, ніж тих, хто отримав дві дози вакцини.

Агентство охорони здоров’я США проаналізувало медичні записи по всій території, що охоплює близько 10 відсотків населення країни, в період з 1 березня 2020 року до 14 серпня 2021 року. Це був як період до появи Covid-штаму Дельта, так і після того, як він став домінантним, починаючи з 20 червня.

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Щотижнева госпіталізація дітей віком 0-17 років була найнижчою в період з 12 червня до 3 липня, на рівні 0,3 на 100 тис., а потім зросла до 1,4 на 100 тис. за тиждень, що закінчився 14 серпня, тобто в 4,7 раза.

Педіатрична госпіталізація досягла свого рекордного піку – 1,5 на 100 тис. за тиждень, що передував 9 січня, коли в США сталася зимова хвиля, викликана Сovid-штамом Альфа.

Після вивчення понад 3 тис. лікарняних записів за період до появи Дельти і порівняння їх зі 164 записами за період Дельти було виявлено, що відсоток дітей з важкими показниками не сильно різниться.

Зокрема, відсоток госпіталізованих дітей, які надійшли до відділень інтенсивної терапії, становив 26,5 до Дельти і 23,2 після.

Це відкриття супроводжується важливим застереженням: оскільки кількість госпіталізацій в період Covid-штаму Дельта невелика, вченим потрібно зібрати більше даних, щоб отримати більшу впевненість у своєму висновку.

У дослідженні також відзначається ефективність Covid-вакцини проти Covid-штаму Дельта для дітей.

Чому важлива вакцинація

У другому дослідженні CDC вивчалися випадки Covid-19 у дітей у розрізі їх госпіталізації та відвідування відділень невідкладної допомоги з червня до серпня 2021 року. Дані порівнювалися з рівнями вакцинації в громаді на той момент.

З’ясувалося, що кількість госпіталізацій дітей віком 0-17 років у зв’язку з Covid-19 була в середньому в 3,5 раза вище в штатах, які показали низький рівень вакцинації

Висновок полягає в тому, що, хоча клінічні випробування вакцин для дітей молодше 12 років все ще тривають, проте, високі показники вакцинації дорослих стримують передання Covid-19, тим самим захищаючи від зараження і дітей.