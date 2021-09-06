Педиатрические госпитализации в связи с Covid-19 в США резко возросли с тех пор, как Covid-штамм Дельта стал преобладающим. Однако новое исследование предполагает, что опасения, что именно этот вариант коронавируса вызывает более тяжелое заболевание у детей, не обоснованы.

В документе Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) также говорится, что в период с 20 июня по 31 июля 2021 года невакцинированных подростков госпитализировали более чем в 10 раз чаще, чем тех, кто получил две дозы вакцины.

Агентство здравоохранения США проанализировало медицинские записи по всей территории, охватывающей около 10 процентов населения страны, в период с 1 марта 2020 года по 14 августа 2021 года. Это был как период до появления Covid-штамма Дельта, так и после того, как он стал доминирующим, начиная с 20 июня.

Еженедельная госпитализация детей в возрасте 0-17 лет была самой низкой в ​​период с 12 июня по 3 июля, на уровне 0,3 на 100 тыс., а затем выросла до 1,4 на 100 тыс. за неделю, закончившуюся 14 августа, т.е. в 4,7 раза.

Педиатрическая госпитализация достигла своего рекордного пика — 1,5 на 100 тыс. за неделю, предшествовавшую 9 января, когда в США произошла зимняя волна, вызванная Covid-штаммом Альфа.

После изучения более 3 тыс. больничных записей за период до появления Дельты и сравнения их со 164 записями за период Дельты было обнаружено, что процент детей с тяжелыми показателями не сильно различается.

В частности, процент госпитализированных детей, поступивших в отделения интенсивной терапии, составлял 26,5 до Дельты и 23,2 после.

Это открытие сопровождается важной оговоркой: поскольку количество госпитализаций в период Covid-штамма Дельта невелико, ученым потребуется собрать больше данных, чтобы получить большую уверенность в своем выводе.

В исследовании также подчеркивается эффективность Covid-вакцины против Covid-штамма Дельта для детей.

Почему важна вакцинация

Во втором исследовании CDC изучались Covid-случаи у детей в разрезе их госпитализации и посещения отделений неотложной помощи с июня по август 2021 года. Данные сравнивались их с уровнями вакцинации в сообществе на тот момент.

Выяснилось, что количество госпитализаций детей в возрасте 0-17 лет в связи с Covid-19 было в среднем в 3,5 раза выше в штатах, которые показали низкий уровень вакцинации

Вывод заключается в том, что, хотя клинические испытания вакцин для детей младше 12 лет все еще продолжаются, тем не менее, высокие показатели вакцинации взрослых сдерживают передачу Covid-19, тем самым защищая от заражения и детей.