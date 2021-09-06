Україна з 13 вересня може перейти до жовтої зони епідемічної небезпеки. Відповідне клопотання Міністерство охорони здоров’я подало до Кабінету міністрів.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у ефірі одного українських телеканалів.

– Цього тижня відбудеться комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка розгляне наше звернення. Скоріш за все, з наступного понеділка Україна перейде в жовтий рівень епідемічної небезпеки, – зазначив він.

Таким чином в Україні запровадять додаткові обмеження, які передбачені для жовтого рівня і стосуються масових заходів. Водночас транспорт працюватиме у звичайному режимі.

Очільник МОЗ каже, що українці повинні якнайшвидше вакцинуватися від коронавірусу, щоб запобігти тяжкому перебігу хвороби. Це допоможе запобігти колапсу системі охорони здоров’я.

Він додав, що у жодному з регіонів України немає підстав для введення червоної зони адаптивного карантину. Теперішні показники передбачають переведення усієї країни на жовтий рівень карантину.

– Коли застосовується жовтий рівень, відбувається регіональний поділ – десь буде жовтий, десь помаранчевий, а в деяких регіонах червоний рівень епідемічної небезпеки, – розповів Ляшко.

Станом на 6 вересня в Україні зафіксували 773 нові випадки Covid-19. Одужати вдалося 457 особам, а померли – 18 людей.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (93), Чернівецькій (69), Одеській (63), Тернопільській (61), та Львівській (56), областях.

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