Украина с 13 сентября может перейти в желтую зону эпидемической опасности. Соответствующее ходатайство Министерство здравоохранения подало в Кабинет министров.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире одного украинского телеканала.

— На этой неделе состоится комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая рассмотрит наше обращение. Скорее всего, со следующего понедельника Украина перейдет в желтый уровень эпидемической опасности, — отметил он.

Таким образом в Украине введут дополнительные ограничения, которые предусмотрены для желтого уровня и касаются массовых мероприятий. В то же время транспорт будет работать в обычном режиме.

Глава Минздрава говорит, что украинцы должны как можно быстрее вакцинироваться от коронавируса, чтобы предотвратить тяжелое течение болезни. Это также поможет предотвратить коллапс системе здравоохранения.

Он добавил, что ни в одном из регионов Украины нет оснований для введения красной зоны адаптивного карантина. Нынешние показатели предусматривают перевод всей страны на желтый уровень карантина.

— Когда применяется желтый уровень, происходит региональное деление — где-то желтый, где-то оранжевый, а в некоторых регионах красный уровень эпидемической опасности, — рассказал Ляшко.

По состоянию на 6 сентября в Украине зафиксировали 773 новых случая Covid-19. Выздороветь удалось 457 людям, а умерли — 18 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в г. Киев (93), Черновицкой (69), Одесской (63), Тернопольской (61) и Львовской (56), областях.

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