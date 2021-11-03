Более 42% украинцев, которые еще не привились от коронавируса, готовы вакцинироваться.

Опрос в Украине провел детский фонд ООН (ЮНИСЕФ)

Согласно результатам исследования, 42.3% граждан хотят сделать укол, 54.6% – не хотят, 3.1% – затруднились ответить.

Людей, которые изменили мнение и готовы наконец-то иммунизироваться, больше всего мотивирует то, что вакцинация может предотвратить коронавирус и осложнения. Кроме того, после прививки они не заразят других людей.

— В целом 60% всех украинцев положительно относятся к вакцинации от коронавируса, и 62% соглашаются, что необходимо делать прививку, — говорится в результатах опроса.

В то же время считают пандемию угрозой 75% тех, которые уже привились, 76,1% тех, кто не привился, но хотят, и 38% тех, кто не привился и не хочет.

Также исследователи определили причины, из-за которых часть украинцев еще сомневается в необходимости прививки, среди них — недоверие к вакцине, мнение, что вещество опасно. Кроме того, четверть граждан считают, что у них есть медицинские противопоказания к прививкам. Хотя, как отмечают ученые, таких единицы.

Важная в процессе вакцинации от коронавируса роль семейного врача. 87% привитых украинцев сказали, что прислушались к совету специалиста иммунизироваться.

— Из тех, кто еще не вакцинировался, 77% прислушались бы к совету врача. Более половины из тех, кто не хочет прививаться, не доверились бы совету врача по этому поводу. 48% вообще не обсуждали вопросы вакцинации с медиком, а 6% – врач не рекомендовал прививаться, – пишут исследователи.

Соцопрос провело в сентябре-октябре 2021 года исследовательское агентство Info Sapiens при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) и Всемирного банка. Метод – телефонное интервью. Всего опросили 2 006 человек от 18 лет.

Источник: USAID