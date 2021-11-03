Понад 42% українців, які ще не зробили щеплення від коронавірусу, готові вакцинуватися.

Опитування в Україні провів дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).

Згідно з результатами дослідження, 42.3% громадян хочуть зробити укол, 54.6% – не хочуть, 3.1% – не змогли відповісти.

Людей, які змінили думку та готові нарешті імунізуватися, найбільше мотивує те, що вакцинація може запобігти коронавірусу та ускладненням. Крім того, після щеплення вони не заразять інших людей.

– Загалом 60% усіх українців позитивно ставляться до вакцинації від коронавірусу, а 62% погоджуються, що необхідно робити щеплення, – йдеться у результатах опитування.

Водночас вважають пандемію загрозою 75% тих, хто вже щепився, 76,1% людей, які не щепилися, але хочуть, та 38% з тих, хто не щепився і не хоче.

Також дослідники визначили причини, через які частина українців ще сумнівається щодо необхідності щеплення, серед них – недовіра до вакцини, переконання, що речовина небезпечна. Крім того, чверть громадян вважають, що у них є медичні протипоказання до щеплення. Хоча, як зазначають науковці, таких одиниці.

Важливою у процесі вакцинації від коронавірусу є роль сімейного лікаря. 87% щеплених українців сказали, що прислухались до поради фахівця імунізуватися.

– З тих, хто ще не вакцинувався, 77% дослухались би до поради лікаря. Понад половина з тих, хто не хоче щепитися, не довірилися б пораді лікаря щодо цього. 48% взагалі не обговорювали питання вакцинації з медиком, а 6% – лікар не рекомендував щепитися, – пишуть дослідники.

Соцопитування провела у вересні-жовтні 2021 року дослідницька агенція Info Sapiens за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Світового банку. Метод – телефонне інтерв’ю. Загалом опитали 2 006 осіб від 18 років.

Джерело: USAID