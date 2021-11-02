У Дніпрі жоден пацієнт, який вакцинувався від коронавірусу, але захворів та перебував у медзакладі, не помер від Covid-19.

Про це повідомив головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко під час брифінгу. За його словами, всього вісім вакцинованих від коронавірусу пацієнтів потрапили у лікарню та успішно перехворіли.

Спеціаліст розповів, що протягом жовтня у медзакладі народилося 20 малюків від жінок, у яких була важка форма коронавірусу. Діти теж бути інфіковані та переносили пневмонію, але обійшлося без летальних випадків.

Нині у лікарні перебуває 202 пацієнта, з них 35 – у реанімації у важкому та критичному стані. За останню ніч майже 3 тонни кисню пішло на підтримку цих хворих.

Крім того, у лікарню госпіталізують хворих з Донецької та Полтавської областей.

Станом на 2 листопада у Дніпропетровській області 1 621 новий випадок коронавірусу. За добу померли від ускладнень 33 людини, а одужали – 406.

Загалом протягом тижня з 25 до 31 жовтня 2021 року в Україні з коронавірусом госпіталізували 34 489 людей, з них майже всі не були вакциновані.

За даними МОЗ, люди без щеплення мають в 11 разів більше ризику померти від мутації у разі зараження. Водночас у шість разів більший ризик взагалі захворіти на коронавірус. Тому лікарі радять вакцинуватися від Covid-19, щоб захистити своє здоров’я. Детальніше про коронавірус в Україні – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Сергій Риженко