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Понад 93% госпіталізованих в Україні за минулий тиждень – невакциновані

2 Листопада 2021, 14:45 Людмила Грубнік
вакцина
Джерело: Depositphotos

Протягом тижня з 25 до 31 жовтня 2021 року в Україні з коронавірусом госпіталізували 34 489 людей, з них майже всі не були вакциновані.

Згідно з даними інформаційно-аналітичної системи MedData, жодної дози вакцини не отримали 32 130 пацієнтів або 93,2%.

Вакцинація від коронавірусу рятує від важких наслідків хвороби та необхідності направлення до лікарні.

Водночас найкращий захист вибудовується через 14 днів після отримання другої дози речовини проти вірусу.

Імунізація захищає не лише від “дикого” коронавірусу, а й від небезпечнішого штаму Дельта. Зокрема МОЗ пише, що люди без щеплення мають в 11 разів більше ризику померти від мутації у разі зараження.

Водночас у шість разів більший ризик взагалі захворіти на коронавірус.

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Через це громадян закликають зробити щеплення від вірусу та захистити своє здоров’я та життя. Уколи можна отримати безкоштовно у лікарнях та центрах масової вакцинації.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
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