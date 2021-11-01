Вакцини, розроблені на основі вихідного варіанту Covid-19, забезпечують найкращий захист від усіх варіантів і повинні використовуватися в програмах вакцинації. Це показали результати дослідження, проведеного вченими в лікарні Святого Томаса в Лондоні.

Спочатку в ході наукової роботи вивчалися антитіла 38 пацієнтів і медичних працівників лікувального закладу, які були інфіковані під час першої хвилі Covid-19, перш ніж вони були вакциновані.

Незважаючи на початкове зниження рівня антитіл відразу після зараження, результати показали, що 18 з 19 пацієнтів зберігали визначені рівні антитіл через десять місяців після зараження.

Нагадаємо, що антитіла допомагають боротися з Covid-19, зв’язуючись з вірусом SARS-CoV-2 і запобігаючи зараженню вірусом клітин. Рівні антитіл показують, як довго вони залишаються в організмі для боротьби з майбутніми інфекціями.

Дослідники також перевірили, як антитіла, створені для боротьби з конкретним варіантом SARS-CoV-2, будуть реагувати на інші варіанти. Вони розглянули оригінальний варіант SARS-CoV-2, а також варіанти Альфа, Бета і Дельта.

Мутації вихідного SARS-CoV-2 викликали побоювання з приводу того, чи будуть вакцини, розроблені для націлювання саме на цей варіант, ефективними проти нових штамів.

– Це дослідження дає унікальне уявлення про перехресні нейтралізуючі відповіді антитіл, викликаних різними варіантами SARS-CoV-2, – зазначила автор дослідження ліан Дюпон.

За її словами, результати припускають відмінності в білку-шипі Альфа-, Бета- і Дельта-варіантів. Це означає, що, якщо вакцини, що розроблялися на їхній основі, були б менш ефективними проти інших варіантів.

Але, на щастя, ми маємо вакцини в своєму роді унікальні, вироблені від вихідного варіанту коронавірусу. Тобто вони цілком дієздатні у виробленні імунітету щодо всіх наступних варіантів базового Covid-19.

Учена додала, що дослідження стало можливим завдяки тісній співпраці з колегами-клініцистами з лікарні Святого Томаса, які змогли секвенувати віруси, що заражають госпіталізованих пацієнтів.