Вакцины, разработанные на основе исходного варианта Covid-19, обеспечивают наилучшую защиту от всех вариантов и должны использоваться в программах вакцинации. Это показали результаты исследования, проведенного учеными в больнице Святого Томаса в Лондоне.

Изначально в ходе научной работы изучались антитела 38 пациентов и медицинских работников лечебного учреждения, которые были инфицированы во время первой волны Covid-19, прежде чем они были вакцинированы.

Несмотря на первоначальное снижение уровней антител сразу после заражения, результаты показали, что 18 из 19 пациентов сохраняли определенные уровни антител через десять месяцев после заражения.

Напомним, что антитела помогают бороться с Covid-19, связываясь с вирусом SARS-CoV-2 и предотвращая заражение клеток вирусом. Уровни антител показывают, как долго они остаются в организме для борьбы с будущими инфекциями.

Исследователи также проверили, как антитела, созданные для борьбы с конкретным вариантом SARS-CoV-2, будут реагировать на другие варианты. Они рассмотрели исходный вариант SARS-CoV-2, а также варианты Альфа, Бета и Дельта.

Мутации исходного SARS-CoV-2 вызвали опасения по поводу того, будут ли вакцины, которые могли бы быть разработаны для нацеливания именно на этот вариант, эффективными против новых штаммов.

— Это исследование дает уникальное представление о перекрестных нейтрализующих ответах антител, вызванных различными вариантами SARS-CoV-2, — отметила автор исследования Лиан Дюпон.

По ее словам, результаты предполагают различия в белке-шипе Альфа-, Бета- и Дельта-вариантов. Это означает, что, если бы вакцины разрабатывались на их основе, они могли бы быть менее эффективными против других вариантов.

Но, к счастью, мы имеем вакцины в своем роде уникальные, произведенные от исходного варианта коронавируса. То есть они вполне дееспособны в выработке иммунитета в отношении всех последующих вариантов базового Covid-19.

Ученая добавила, что исследование стало возможным благодаря тесному сотрудничеству с коллегами-клиницистами из больницы Святого Томаса, которые смогли секвенировать вирусы, заражающие госпитализированных пациентов.