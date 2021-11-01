В репортажах из Covid-больниц мы видим, что тяжело переносят коронавирус и умирают люди с сопутствующими заболеваниями.

— Одним из таких заболеваний является ожирение, — пишет врач-гастроэнтеролог, диетолог, к.м.н. Олег Швец на своей странице в Facebook.

По данным различных исследований, пациентов с ожирением госпитализируют в 4-6 раз чаще, чем без ожирения. Одной из причин такой поразительной разницы является то, что вирус может атаковать жировые клетки.

Исследуя клетки тканей, взятых у умерших от Covid-19 пациентов, ученые с медицинского факультета Стэнфордского университета (США) обнаружили, что вирус поражает два типа клеток, которые находятся в жировой ткани: зрелые жировые, известные под названием адипоциты, и иммунные – макрофаги.

Инфицирование жировых клеток вызывает выраженную воспалительную реакцию. Это и может быть одной из причин, почему люди с ожирением имеют риск возникновения тяжелых осложнений, когда болеют Covid-19, чаще попадают в больницы и умирают от коронавирусной болезни.

— О да, в эту волну Covid-19 смертность среди людей с лишним весом поразительно больше предыдущих, — подтверждает врач-анестезиолог из Раздельнянской ЦРБ. — Они и раньше умирали, но как-то Дельта их совсем косит. По моим наблюдениям, в нашем отделении 50-60% умерших имели лишний вес.

Олег Швец отмечает, что информация о действии коронавируса на жировые клетки еще не досконально изучена, но она мотивирует нас к сознательному выбору полезных пищевых продуктов и напитков, потреблению адекватного количества калорий, что вместе с регулярной физической активностью предохраняет от ожирения с его угрожающими последствиями. Что подтверждают подписчики Олега Швеца под его постом в Facebook.

Из-за сложной ситуации с коронавирусом и в больницах некоторых областей украинцы едут лечиться в другие регионы и ищут необходимые препараты за рубежом.

Источник: Олег Швец