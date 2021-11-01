По состоянию на 1 ноября в мире подтвердили более 247 млн случаев Covid-19.

Об этом свидетельствует статистика сервиса Worldometers. Больше всего заболевших за сутки зафиксировали в России (40 тыс.), Великобритании (38 тыс.), Турции (23 тыс.), США (19 тыс.) и Украине (17 тыс.).

В то же время в Европе по суточному приросту болезни лидируют Россия, Великобритания и Украина.

Также растет количество смертей от вируса. Так, Украина попала в тройку лидеров среди стран мира. На первом месте – Россия, где зафиксировали 1 158 летальных случаев, затем – Румыния – 394 смерти и Украина – 336. На четверном и пятом местах — Мексика (325) и Индия (251).

Всего в мире от осложнений, которые вызвал коронавирус, умерли уже 5 млн человек. Сейчас количество активных случаев Covid-19 составляет 18,3 млн, из них 72 тыс. – критические.

За все время пандемии излечились от недуга 224 млн человек, а в течение суток — 258 тыс.

В Украине по состоянию на 1 ноября зафиксировали 13 936 новых случаев коронавируса. Выздороветь от Covid-19 удалось 5 885. В то же время умерли от осложнений 298 пациентов.

Наибольшее количество больных зарегистрировано в Одесской (1 281), Харьковской (1 227), Львовской (1 166), Запорожской (895) и Днепропетровской (867) областях. Подробную статистику коронавируса в Украине — читайте на Фактах ICTV.