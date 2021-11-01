Станом на 1 листопада у світі підтвердили понад 247 млн випадків Covid-19.

Про це свідчить статистика сервісу Worldometers. Найбільше хворих за добу зафіксували у Росії (40 тис.), Великій Британії (38 тис.), Туреччині (23 тис.), США (19 тис.) та Україні (17 тис.).

Водночас у Європі за добовим приростом хвороби лідирують Росія, Велика Британія та Україна.

Також зростає кількість смертей від вірусу. Так, Україна потрапила у трійку лідерів серед країн світу. На першому місці – Росія, де зафіксували 1 158 летальних випадків, потім – Румунія – 394 смерті та Україна – 336. На четверному та п’ятому місцях – Мексика (325) та Індія (251).

Загалом у світі від ускладнень, які викликав коронавірус, померли вже 5 млн людей. Нині кількість активних випадків Covid-19 становить 18,3 млн, з них 72 тис. – критичні.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 224 млн осіб, а протягом доби – 258 тис.

В Україні станом на 1 листопада зафіксували 13 936 нових випадків коронавірусу. Одужати від Covid-19 вдалося 5 885. Водночас померли від ускладнень 298 пацієнтів.

Найбільша кількість хворих зареєстрована в Одеській (1 281), Харківській (1 227), Львівській (1 166), Запорізькій (895) та Дніпропетровській (867) областях. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.