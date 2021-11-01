У репортажах із Covid-лікарень ми бачимо, що важко хворіють на коронавірус та помирають люди з супутніми захворюваннями.

– Одним з таких захворювань є ожиріння, – пише лікар- гастроентеролог, дієтолог, к.м.н. Олег Швець на своїй сторінці у Facebook.

За даними різних досліджень, пацієнтів з ожирінням госпіталізують у 4-6 разів частіше, ніж без ожиріння. Однією з причин такої вражаючої різниці є те, що вірус може атакувати жирові клітини.

Досліджуючи клітини тканин, взятих у померлих від Covid-19 пацієнтів, вчені з медичного факультету Стенфордського університету (США) виявили, що вірус вражає два типи клітин, що містяться в жировій тканині: зрілі жирові, відомі під назвою адипоцити, та імунні – макрофаги.

Інфікування жирових клітин викликає виражену запальну реакцію. Це й може бути однією з причин, чому люди з ожирінням мають ризик виникнення важких ускладнень, коли хворіють на Covid-19, частіше потрапляють до лікарні та помирають від коронавірусної хвороби.

– О так, в цю хвилю Covid-19 смертність серед людей із зайвою вагою разюче більша за попередні, – підтверджує лікар-анестезіолог з Роздільнянської ЦРЛ. – Вони й раніше помирали, але якось Дельта їх зовсім косить. За моїми спостереженнями, в нашому відділенні 50-60% померлих мали зайву вагу.

Олег Швець зауважує, що інформація про дію коронавірусу на жирові клітини ще недостатньо підтверджена, але вона мотивує нас до свідомого вибору корисних харчових продуктів і напоїв, споживання адекватної кількості калорій, що разом із регулярною фізичною активністю убезпечує від ожиріння з його загрозливими наслідками. Що підтверджують підписники Олега Швеця під його постом у Facebook.

Через складну ситуацію з коронавірусом та у лікарніх деяких областей українці їдуть лікуватися до інших регіонів та шукають необхідні препарати за кордоном.

Джерело: Олег Швець