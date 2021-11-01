Пероральну вакцину від коронавірусу планують випробувати на добровольцях у ПАР.

Представники фармацевтичної компанії Oramed з Ізраїлю повідомили, що їхнє дочірнє підприємство Oravax Medical отримало дозвіл розпочати набір людей для проведення випробувань.

Скільки потрібно буде осіб для цієї мети, поки що не уточнюється.

Для цієї країни це досить актуально, оскільки вакцинацію проти коронавірусу там пройшли поки що лише 20,7% населення.

Також у країні фіксується дефіцит шприців, тому пероральний засіб зможе отримати більша кількість людей.

Розробка пероральної вакцини від коронавірусу розпочалася у 2021 році. Засіб у таблетках націлений на три структурних білки вірусу, на відміну від препаратів, що вводяться внутрішньом’язово.

Він зручніший, оскільки не потребує особливих умов зберігання, зокрема температурних. Також це полегшує процес ревакцинації.

Зараз у світі активно використовують вакцини від коронавірусу, які вводять за допомогою уколів. Пероральні поки що не застосовуються.

Джерело: Medical Xpress