Австралійські науковці почали випробовувати вакцину від Covid-19, яка вводиться за допомогою пластиру з мікроголками.

Про це повідомила прес-служба Квінслендського університету. Науковці з Квінсленда спільно з австралійською біотехнологічною компанією Vaxxas розробили пластир із мікроголками високої щільності, які вкриті препаратом від коронавірусу.

Пластир прикладається на кілька секунд до шкіри, через яку препарат всотується в організм. Розробники переконують, що відчуття під час застосування цього способу ін’єкції — наче натискання нігтя.

У такий спосіб хочуть вводити вакцину від коронавірусу Hexapro, яку розробляє Техаський університет з квітня 2021 року. Для препарату використовують стабілізовану форму спайкового білка, яким вірус SARS-CoV-2 кріпиться до інших клітин, і генерує імунну відповідь на нього.

За результатами доклінічних випробувань Hexapro, введення вакцини через пластир було дієвішим, ніж за допомогою голки. У мишей швидше вироблялася імунна відповідь.

– Пластир з високою щільністю мікроголок може значно допомогти в глобальних зусиллях щодо впровадження вакцин, особливо для мільярдів вразливих людей в країнах з низьким і середнім рівнем доходу, – каже професор Квінслендського університету Девід Мюллер.

Вакцина у висушеному стані на пластирі зберігає свої властивості протягом щонайменше 30 днів за температури 25°C і протягом тижня — за температури 40°C. Препарат не потребує холодного температурного режиму, як деякі нинішні вакцини.

Університет спільно з Vaxxas тепер планує якнайшвидше розпочати клінічні випробування вакцини-пластиру.