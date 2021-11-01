Австралийские ученые начали испытывать вакцину от Covid-19, которая вводится с помощью пластыря с микроиглами.

Об этом сообщила пресс-служба Квинслендского университета. Ученые из Квинсленда совместно с австралийской биотехнологической компанией Vaxxas разработали пластырь с микроиглами высокой плотности, которые покрыты препаратом от коронавируса.

Пластырь прикладывается на несколько секунд к коже, через которую препарат впитывается в организм. Разработчики убеждают, что ощущения при применении этого способа инъекции — как нажатие ногтя.

Таким способом хотят вводить вакцину от коронавируса Hexapro, которую разрабатывает Техасский университет с апреля 2021 года. Для препарата используют стабилизированную форму спаечного белка, которым вирус SARS-CoV-2 крепится к другим клеткам, и генерирует иммунный ответ на него.

По результатам доклинических испытаний Hexapro, введение вакцины через пластырь было более действенным, чем с помощью иглы. У мышей быстрее вырабатывался иммунный ответ.

— Пластырь с высокой плотностью микроигл может значительно помочь в глобальных усилиях по внедрению вакцин, особенно для миллиардов уязвимых людей в странах с низким и средним уровнем дохода, — говорит профессор Квинслендского университета Дэвид Мюллер.

Вакцина в высушенном состоянии на пластыре сохраняет свои свойства в течение не менее 30 дней при температуре 25°C и в течение недели — при температуре 40°C. Препарат не нуждается в холодном температурном режиме, как некоторые нынешние вакцины.

Университет совместно с Vaxxas теперь планирует как можно быстрее начать клинические испытания вакцины-пластыря.