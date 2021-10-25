Минуло 18 месяцев от старта с нулевой терпимостью к коронавирусу до огромного количества новых случаев заболевания, ставшего для многих стран уже почти нормой. Австралийские ученые призывают задуматься о следующем годе жизни с Covid-19 и предлагают шесть способов усиления защиты от смертельно опасного вируса.

По мнению ученых, наши амбиции на сегодня ограничиваются простым контролем над вирусом, чтобы избежать перегрузки систем здравоохранения. Но со сколькими утраченными жизнями и тяжелыми случаями вследствие Covid-19 мы готовы смириться? В национальных дорожных картах об этом не говорится четко.

Пора перевести дух и подумать о лучшей альтернативе. Сейчас мы могли бы перейти к стратегии ликвидации вируса, как делаем это в отношении кори, эпидемического паротита, краснухи и коклюша.

Вакцины от Covid-19 действительно великолепны, особенно против тяжелых заболеваний. Они обеспечивают необходимую основу для отказа от суровых мер общественного здравоохранения.

Но при этом над брать во внимание большое количество лиц, которые не желают вакцинироваться. Плюс все дети до 12 лет, которые пока остаются непривитыми. Все вместе это миллионы невакцинированных людей, составляющих потенциальную угрозу для возобновления новых вспышек инфекции.

Реалистичное видение будущего года включает такие позиции как:

Значительно улучшенная вакцинация

Три прививки станут стандартными, и таким образом будет полностью вакцинировано 80–90% всего населения. Дети старше пяти лет также будут иммунизированы — эта цель, скорее всего, будет достигнута за шесть месяцев.

Вакцины предотвратят гораздо большее количество случаев передачи, чем сейчас.

Намного меньше случаев передачи по воздуху

Чистый воздух будет обеспечиваться в потенциально опасных помещениях регулируемым и приемлемым способом. Пределы плотности одновременного пребывания в помещении и улучшенное целевое ношение масок будут нормализованы в таких условиях, как общественный транспорт и школы.

Новые методы лечения

Достижения в области терапии, вероятно, полностью изменят правила игры. Это могут быть простые таблетки или ингаляторы.

Улучшенный тест, отслеживание, изоляция и карантин

Люди с Covid-19 легко и быстро узнают, что они инфицированы, и останутся дома, пока заразны.

Наши системы тестирования, отслеживания, изоляции и карантина будут функциональными и модернизированными, возможно, даже с использованием искусственного интеллекта.

Самотестирование дома и в других местах будет широко распространено.

Система карантина по принципу светофора

Границы будут открытыми, но с оценкой рисков. Путешественники из группы высокого риска по-прежнему будут находиться в карантине. Это особенно важно, чтобы не допустить появления новых вариантов.

Снижение Covid-19 в регионах

На самом деле, для развитых стран не вариант позволять инфекциям свободно распространяться в странах с низким уровнем доходов.

Главная задача на обозримое будущее – сделать так, чтобы люди прошли полную вакцинацию до того, как они впервые столкнутся с вирусом или, если это произойдет, не заразиться им.

Через год наша защита от Covid-19 безусловно станет сильнее. Но чтобы безопасно добраться туда, нам нужна стратегия Вакцины плюс.